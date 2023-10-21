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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۹

مدیرعامل شرکت آبفای قم:

جریان آب در شبکه روستاهای استان قم پایدار می‌شود

جریان آب در شبکه روستاهای استان قم پایدار می‌شود

قم- مدیرعامل شرکت آبفای قم از اقدامات گسترده در روستاهای استان به منظور پایداری آب در شبکه خبر داد و گفت: حفر چاه، اصلاح، توسعه شبکه و خطوط انتقال و احداث مخزن ذخیره برخی از اقدامات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بختیاری از حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق در قمرود خبر داد و یادآور شد: این حلقه چاه به عمق ۱۶۲ متر به منظور تأمین آب مجتمع قمرود با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال طی چهار ماه حفر شده و که منجر به پایداری آب را در روستاهای منتفع از این مجتمع می‌شود.

وی گفت: یک حلقه چاه دستی نیز در روستای وشاره با اعتبار بیش از ۳ میلیارد ریال حفر شده است که مشکل تأمین آب این روستا را برطرف می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم همچنین از توسعه شبکه آبرسانی به چهار روستای طایقان، خدیجه خاتون، جنداب و قلعه چم با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد طی شش ماه خبر داد و اظهار داشت: خط انتقال آب مجتمع قمرود نیز با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد ریال به منظور کاهش هدر رفت آب و پایداری خط انتقال آبرسانی به روستاهای این دهستان طی ۵ ماه اصلاح و بازسازی شد.

وی در ادامه با اشاره به اصلاح خطوط انتقال روستاهای قشلاق البرز، وشاره، جوزه و بخشی از خط انتقال روستای دولت‌آباد و اصلاح شبکه روستاهای لنگرود، قشلاق و کاسوا خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال طی چهار ماه اخیر آغاز شده که برخی از آن‌ها به پایان رسیده است و برخی دیگر نیز در مراحل پایانی کار قرار دارند.

بختیاری همچنین از لایروبی، کف شکنی و میله زنی قنات روستای یکه باغ و گیو، حفاری، بهسازی کول گذاری قنات حاج ابراهیم روستای صرم به منظور تأمین آب این روستاها با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال خبر داد.

وی احداث شبکه توزیع روستاهای قاهان و حیدرآباد، توسعه شبکه توزیع شهر دستجرد و احداث مخزن بتنی روستای رستگان در مجموع با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال را از دیگر پروژه‌های در دست اجرا آبفای استان برشمرد.

کد مطلب 5917789

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