برگزاری اجتماع امدادگران و کادر درمان کرمانشاه در حمایت از فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات رژیم اشغالگر اسرائیل به غیرنظامیان و مراکز درمانی غزه، امدادگران، داوطلبان و جوانان جمعیت هلال احمر، پزشکان، پرستاران و کادر بهداشت و درمان استان کرمانشاه ظهر شنبه با تجمع در میدان غدیر، با اعلام حمایت از مردم فلسطین، جنایات رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن نیروهای امدادی هلال احمر را محکوم کردند.

در این تجمع عظیم محمد باقر محمدی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با محکومیت حمله به آمبولانس‌های جمعیت هلال احمر فلسطین، حمله به آمبولانس‌های هلال احمر و کادر درمان را نقض آشکار حقوق بشر دانست و اظهار کرد: رژیم کودک کش اسرائیل باید هرچه سریع‌تر از این حملات وحشیانه دست بردارد.

وی با اشاره به آمادگی جمعیت هلال احمر برای اعزام کمک‌های بشر دوستانه گفت: هموطنان مؤمن و نوع دوست استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های جمعیت هلال احمر واریز کنند.