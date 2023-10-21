به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف جلوخانی با بیان اینکه واحدهای نیمه فعال و راکد پرورش مرغ در قزوین فعال می‌شوند، اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده با مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه قرار بر این شده تا لیست واحدهای مرغداری گوشتی و تخمگذار راکد و نیمه فعال در سطح شهرستانهای تابعه به این معاونت ارسال تا نسبت به فعال سازی این واحدها اقدام شود.

وی افزود: این واحدها در قالب زنجیره‌های تولید با عقد قرارداد با یکی از زنجیره‌های فعال استان نسبت به فعال سازی واحد خود اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد مرغداری‌های استان در قالب زنجیره‌های تولید فعالیت دارند گفت: فعالیت واحدها در قالب زنجیره‌های تولید می‌تواند در کاهش مصرف سوخت و عرضه مرغ سایز و افزایش ضریب تبدیل خوراک مؤثر باشد.

به گفته وی در حال حاضر بیش از ۷۰ واحد مرغداری تخمگذار و ۴۱۲ واحد مرغداری گوشتی در سطح این استان وجود دارد. واحدهای نیمه فعال و راکد پرورش مرغ در قزوین فعال می‌شوند

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: مرغداری‌های نیمه فعال و راکد در این استان فعال خواهند شد.