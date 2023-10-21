نماینده قزوین صدرنشین دور رفت بسکتبال دختران کشور در قم شد

مرتضی سخایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم جهش ماکارونی جهان قزوین در پایان دور رفت مسابقات لیگ قهرمانی نوجوانان دختر کشور با کسب ۲ پیروزی و چهار امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.

رییس هیات بسکتبال استان قم افزود: مسابقات دور رفت بسکتبال دختران نوجوان کشور و از گروه الف این مسابقات از روز پنجشنبه هفته گذشته در قم آغاز شده بود.

وی بیان داشت: در این مسابقات که امروز ظهر خاتمه یافت سه تیم ماکارونی جهان قزوین، جهش بابل و خانه بسکتبال قم در سالن ورزشی شهید رضاییان قم به مصاف هم رفتند.

سخایی گفت: در آخرین مسابقه از دور رفت تیم های خانه بسکتبال قم و جهش بابل به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۵۲ بر ۳۸ به سود تیم میزبان پایان یافت.

وی افزود: در پایان دور رفت مسابقات گروه الف، تیم های ماکارونی جهان قزوین، خانه بسکتبال قم و جهش بابل به ترتیب با چهار، سه و ۲ امتیاز در رده های اول تا سوم قرار گرفتند و دور برگشت این رقابت ها دو هفته دیگر در شهرستان قزوین برگزار می شود.

وی یادآؤر شد: ۱۹ تیم در مسابقات بسکتبال دختران نوجوان کشور حضور دارند که در پنج گروه تقسیم شده اند و از هر گروه تیم های اول و دوم به دور بعدی راه می یابند.