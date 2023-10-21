رویداد فرصت شغلی دانش بنیان مددجویان در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه امضای قرارداد برگزاری رویداد فرصت شغلی دانش بنیان گفت: در راستای عمل به شعار سال مهار تورم، رشد تولید، رویداد فرصت شغلی دانش بنیان جهت دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر برگزار می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) بوشهر افزود: این رویداد جهت ۱۵۰ نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار تحت حمایت این نهاد پیش بینی شده است و در ۹ آذر ماه امسال برگزار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: این رویداد در سه قالب طرح کارفرمایی، راهبری شغلی دانش بنیان و دستیار فناور برنامه ریزی شده است.

روشن بیان کرد: این رویداد مطابق با قرارداد منعقد شده به شرکت تدبیر اندیشان ایده بان لیان به عنوان واحد فناور زیر مجموعه دانشگاه خلیج فارس بوشهر واگذار شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: فرصت‌های شغلی یک روزه با ۲ رویکرد پنل‌های آموزشی و معرفی فرصت‌های شغلی نوین شناسایی شده در زیست بوم فناوری و نوآوری استان، به منظور ایجاد پل ارتباطی بین فعالان عرصه نوآوری و فن آوری و متقاضیان شغل پیش بینی شده است.

روشن گفت: هدف از برگزاری این رویداد هدایت افراد نخبه‌های مددجویی برای ورود به عرصه مشاغل نوآورانه و دانش بنیان و همچنین تعیین مسیر شغلی و استعدادیابی افراد مستعد اشتغال است.