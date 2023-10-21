به گزارش خبرنگار مهر، محمد خورشیدی ظهر شنبه در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده استان قزوین که در مهرگان برگزار شد، اظهار کرد: رصد، شناسایی و شناخت مسائل اجتماعی نیاز به اطلاعاتی دارد که بر پایه آن تصمیمات و اولویت‌بندی صورت گیرد.

وی افزود: تصمیم‌سازی حلقه مفقوده حوزه اجتماعی است که باید در این زمینه ورود جدی داشته باشیم، ایجاد مرکز رصد و پایش حوزه اجتماعی می‌تواند در مسئله‌سازی و تصمیم‌گیری مؤثر باشد.

خورشیدی یادآور شد: در حوزه‌های دیگر مثل اقتصادی و عمرانی تغییرات محسوس و ملموس است اما در حوزه اجتماعی با تصمیم‌گیری درست و طی زمان مشخص تغییرات خودش را نشان می‌دهد.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین افزود: در تصمیم‌سازی و اولویت‌بندی موضوعات مشخص است اما برخی مسائل در حوزه اجتماعی نیاز به نمودارهای مقایسه‌ای و تحلیل‌های کارشناسی و رصد دقیق دارد، در حال حاضر گزارش‌های کشوری سالانه، کلی و کلان است و برای تصمیم‌گیری درست نیاز به پایش، رصد و شناسایی استانی داریم.

وی بیان کرد: بعد از احصای مسائل، آن‌ها را در اختیار دستگاه‌های متولی و کارگروه‌های مرتبط قرار می‌دهیم تا در حوزه اجتماعی با نگاه کارشناسی تصمیم‌گیری شود.