۳۲ نفر از اراذل و اوباش در رودبار دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن‌قلب ضمن هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه اظهار کرد: پلیس اجازه قدرت‌نمایی و جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

وی با بیان اینکه به منظور ارتقا امنیت اجتماعی و در راستای اجرای طرح ۳ روزه برخورد با اراذل و اوباش، شناسایی و کنترل این افراد در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: در این طرح ۳۲ نفر از اراذل و اوباش که با ایجاد رعب و وحشت سبب مزاحمت برای شهروندان و اخلال در نظم عمومی می‌شدند، دستگیر و با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار تصریح کرد: همچنین در این راستا ۱۱ نفر از اراذل و اوباش شناسنامه‌دار نیز به پلیس امنیت احضار و از آنها در خصوص عدم ارتکاب هرگونه ناهنجاری اجتماعی تعهد اخذ شد.

این مقام انتظامی در پایان بیان داشت: پلیس با افرادی که برای آنها ایجاد مزاحمت کنند با قدرت و قاطعیت برخورد می‌کند و در این راستا به هیچ وجه با قانون‌شکنان مماشات نخواهد کرد.