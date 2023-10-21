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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۵

فرمانده انتظامی رودبار:

۳۲ نفر از اراذل و اوباش در رودبار دستگیر شدند

۳۲ نفر از اراذل و اوباش در رودبار دستگیر شدند

رودبار- فرمانده انتظامی رودبار گفت: در راستای طرح مقابله با اراذل و اوباش، ۳۲ نفر از این افراد شرور دستگیر و ۱۱ نفر از آنها به پلیس امنیت احضار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن‌قلب ضمن هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه اظهار کرد: پلیس اجازه قدرت‌نمایی و جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

وی با بیان اینکه به منظور ارتقا امنیت اجتماعی و در راستای اجرای طرح ۳ روزه برخورد با اراذل و اوباش، شناسایی و کنترل این افراد در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: در این طرح ۳۲ نفر از اراذل و اوباش که با ایجاد رعب و وحشت سبب مزاحمت برای شهروندان و اخلال در نظم عمومی می‌شدند، دستگیر و با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار تصریح کرد: همچنین در این راستا ۱۱ نفر از اراذل و اوباش شناسنامه‌دار نیز به پلیس امنیت احضار و از آنها در خصوص عدم ارتکاب هرگونه ناهنجاری اجتماعی تعهد اخذ شد.

این مقام انتظامی در پایان بیان داشت: پلیس با افرادی که برای آنها ایجاد مزاحمت کنند با قدرت و قاطعیت برخورد می‌کند و در این راستا به هیچ وجه با قانون‌شکنان مماشات نخواهد کرد.

کد مطلب 5917823

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    نظرات

    • IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      6 0
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      شهرستان رودبار کوچیک و تقریبا کم جمعیت،۳۲ نفر!! وای ب حال ما
    • دل نگران IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 0
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      تا حالا که این خبر رو می خونید همه ارازل تو خونه هاشون نشستند و به ریش همه ما میخندند

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