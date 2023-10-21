سارق کابل برق با ۱۳ فقره سرقت در گرگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت‌های متعدد سیم‌های کابل برق در شهرستان گرگان، شناسایی و دستگیری عامل سرقت به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۴ شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های میدانی و اشراف اطلاعاتی، مأموران موفق به شناسایی سارق سابقه دار شدند و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در تحقیقات تخصصی به عمل آمده، متهم به ۱۳ فقره سرقت سیم، کابل برق و خانه باغی اعتراف کرد.

تجری با تاکید بر مقابله قاطعانه با مجرمان، خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.