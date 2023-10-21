سند کشت گیاهان دارویی در مازندران تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه از حاشیه پردازی دوری کنیم و کار کردن را فدای حاشیه‌ها نکنیم، گفت: سعی کنیم همه هدفمان کار کردن و پیشرفت در بخش کشاورزی باشد.

وی خاطرنشان کرد: نگاه ما در مدیریت انسانی نگاه عملکردگراست و به دنبال صمیمیت بیشتر در این بخش هستیم و این صمیمیت را با عملکرد و کار ادغام نمی‌کنیم.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: ظرفیت‌های دانش بنیان و تصدی گری مربوط به تشکل‌ها را به خودشان واگذار خواهیم کرد و اینها از مواردی است که با ادبیات جدید به دنبال تحقق آن هستیم.

آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها

مؤمنی اضافه کرد: انتظار بر این است عملیات اجرایی تمام پروژه‌های شهرستانی تا پایان هفته آغاز شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: تدبیر کردن بحران از موارد دیگری بوده که برای ما مهم است و از اکنون برای سال آینده و شرایط خشکسالی آن برنامه ارائه شود.

وی ادامه داد: گزارش مستمر از وضعیت آبگیری آببندان ها به مدیریت آب و خاک از تأکیدات جدی بنده است.

وی با اشاره به اینکه اختلافات آماری را در سطح سازمان نباید شاهد باشیم و آمارها باید یکپارچه سازی شود و بخش‌های تخصصی با معاونت برنامه ریزی نشست مشترک برگزار کنند و تکلیف آماری مشخص شود و به رویه ثابت برسد، گفت: مرجعیت آماری سازمان، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی مازندران است و کسی حق ندارد آمار و ارقامی را ارائه کند که از فیلتر معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی مازندران عبور نکرده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: از ظرفیت کشاورزان پیشرو در بخش ترویج استفاده شود چراکه کشاورز زبان کشاورز را بهتر می فهمد.

وی با بیان اینکه کشت پاییزه در دیمزارها از موضوعات جدی است، افزود: کشت گیاهان دارویی یک ظرفیت نهفته در بخش کشاورزی است و به حتم سندی در این حوزه ارائه خواهد شد.

مؤمنی بیان کرد: بازار را با کار رسانه‌ای به حرکت درآوردید و با برنامه ریزی درست به کشاورز آرامش دهید تا محصول خود را وارد بازار کند.

مؤمنی با بیان اینکه به دنبال استمرار صادرات مرکبات هستیم، افزود: مدیریت ما مدیریت زنجیره‌ای است و کسی که خلاف این زنجیره حرکت کند، ناهماهنگی خود را نشان می‌دهد و مجبور به ترمیم زنجیره مدیریت خواهیم بود.