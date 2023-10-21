زنجان قابلیت تبدیل شدن به پایگاه تیراندازی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بازرگان ظهر شنبه در مجمع سالیانه هیات تیراندازی استان زنجان که با حضور رئیس فدراسیون این رشته و در محل سالن کنفرانس اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، با تاکید بر اینکه زنجان در رشته تیراندازی از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های ارزشمندی برخوردار است، گفت: همین پتانسیل ایجاب می‌کند زنجان به پایگاه تیراندازی کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های زنجان در رشته تیراندازی مطلوب بوده و از این حیث جزو استان‌های رده بالای کشور هستیم، تصریح کرد: با توجه به وجود این زیرساخت‌ها قادر هستیم میزبان رویدادهای مختلف در رشته تیراندازی باشیم، به همین خاطر برای برگزاری چنین رویدادهایی اعلام آمادگی می‌کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با یادآوری اینکه تیراندازی یکی از رشته‌هایی است که به دلیل سفارش‌هایی زیادی که در دین اسلام به آن شده، باید بیش از پیش به آن پرداخته شود، ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع انتظار داریم هیات تیراندازی استان زنجان بیش از گذشته در زمینه پرورش استعدادهای بالقوه همت گمارده و ماحصل این تلاش‌ها کسب مدال در آوردگاه‌های مهمی چون المپیک شود.

بازرگان با بیان اینکه یکی از رویکردهای اداره‌کل ورزش و جوانان استان، توسعه زیرساخت‌های رشته‌هایی است که از طرفیت بالایی برای مدال‌آوری برخوردار است، خاطرنشان کرد: بدون شک، تیراندازی یکی از این رشته‌ها بوده و در همین راستا شاهد راه‌اندازی مجموعه اهداف پروازی در استان برای ارتقای زیرساخت‌های رشته تیراندازی در زنجان بودیم.