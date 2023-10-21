فردی در گرگان برادر خود را به قتل رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر حسام اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استان مبنی بر درگیری میان دو برادر ۲۱ و ۲۹ ساله در یکی از محله‌های گرگان، بلافاصله ماموران در محل حادثه حضور یافتند.

وی افزود: پس از حضور مأموران در محل مشخص شد در جریان یک نزاع و درگیری بین ۲ برادر به علت اختلافات خانوادگی، برادر ۲۹ ساله که متاسفانه دچار اعتیاد هم بوده براثر اصابت ضربات چاقو به قتل رسیده است.

حسام اظهار کرد: با توجه به حساسیت موضوع، تحقیقات تخصصی کارآگاهان آغاز شد و متهم کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد.

سرپرست پلیس آگاهی گلستان گفت: متهم در اظهارات اولیه خود اذعان کرد انگیزه اش از قتل اختلافات خانوادگی و اذیت و آزار خانواده از سوی مقتول بوده است که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.