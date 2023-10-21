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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۸

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

محموله ابراز آلات قاچاق در دشتستان توقیف شد

محموله ابراز آلات قاچاق در دشتستان توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل ابزار آلات قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال در شهرستان دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان در اجرای طرح مبازره با قاچاق کالا و ارز یک دستگاه وانت نیسان را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: مأموران در بازرسی از این وسیله نقلیه انواع دریل چکشی و شارژی، سنگ فرز بزرگ و کوچک و پالیش، چکش برقی و اره بنزینی، پیستوله برقی، موتور جوش و اتو لوله کشی فاقد هرگونه مدارک مثبت گمرکی و قانونی کشف کردند.

سردار سوسنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله‌های کشف شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در همین ارتباط یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات به همراه خودرو توقیفی و کالاهای کشف شده تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 5917849

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