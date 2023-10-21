محموله ابراز آلات قاچاق در دشتستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان در اجرای طرح مبازره با قاچاق کالا و ارز یک دستگاه وانت نیسان را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: مأموران در بازرسی از این وسیله نقلیه انواع دریل چکشی و شارژی، سنگ فرز بزرگ و کوچک و پالیش، چکش برقی و اره بنزینی، پیستوله برقی، موتور جوش و اتو لوله کشی فاقد هرگونه مدارک مثبت گمرکی و قانونی کشف کردند.

سردار سوسنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله‌های کشف شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در همین ارتباط یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات به همراه خودرو توقیفی و کالاهای کشف شده تحویل مراجع قضائی شدند.