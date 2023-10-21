روسیه کاردار جمهوری چک را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه امروز شنبه از احضار کاردار جمهوری چک در فدراسیون روسیه خبر داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه، اعتراض شدید مسکو به کاردار جمهوری چک در واکنش به موضع گیری وزارت خارجه این کشور اعلام و موضع روسیه در مورد وضعیت اوکراین مشخص شد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می کند: در چارچوب اظهارات کی یف که توسط پراگ درباره دخالت ادعایی نیروهای مسلح روسیه در حملات به زیرساخت های غیرنظامی در روستای گروزا گرفته شد، نکاتی به کاردار جمهوری چک اعلام گردید.

وزارت امور خارجه روسیه اضافه کرد که به این دیپلمات، نقش نامناسب پراگ در مناقشه اوکراین، حمایت فعال از کی‌ یف و تقویت نیروهای مسلح اوکراین با ارسال تسلیحات مورد تذکر داده شد.

این وزارتخانه اعلام کرد که تلاش‌ های جمهوری چک، که چشم خود را بر جنایات کی‌ یف می‌ بندد، در عمل به عنوان مدافع حقوق بشر و ارزش‌ های بشردوستانه غیرقابل دفاع است.