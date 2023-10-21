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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۸

بازیکنان سپاهان راهی ازبکستان شدند

بازیکنان سپاهان راهی ازبکستان شدند

اصفهان - تیم فوتبال سپاهان برای دیدار با آلمالیق ازبکستان در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا راهی ازبکستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال سپاهان بعد از ظهر شنبه برای برگزاری سومین دیدار خود در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مقابل آلمالیق ازبکستان راهی این کشور شد.

به گفته رسانه این باشگاه، سپاهانی‌ها با پرواز ساعت ۱۶ امروز از طریق فرودگاه شهید بهشتی اصفهان راهی تاشکند شدند؛ قرار است زردپوشان اصفهانی روز یکشنبه در تاشکند یک جلسه تمرینی برگزار کرده و برای دیدار خود مقابل آلمالیق آماده شوند.

بازیکنان سپاهان راهی ازبکستان شدند

محمد کریمی و شهریار مغانلو دو بازیکن شاخص این تیم هستند که به دلیل مصدومیت نمی‌توانند سپاهان را در این مسابقه همراهی کنند.

هدایت این مسابقه بر عهده احمد العلی از کویت است همچنین عبدالهادی العنزی و احمد عباس از کویت و هیروکی کاساهارا از ژاپن، او را در قضاوت بازی کمک می‌کنند؛ عبدالله جمالی از کویت نیز داور VAR (داور ویدئویی) خواهد بود.

بازیکنان سپاهان راهی ازبکستان شدند

سپاهان بدون احتساب نتیجه دیدار با النصر با یک بازی در رده سوم گروه و آلمالیق با دو بازی و صفر امتیاز در رده چهارم گروه قرار دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و آلمالیق ازبکستان روز دوشنبه اول آبان ماه از ساعت ۱۷:۳۰ به میزبانی آلمالیق برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5917887

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