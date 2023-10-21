به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی صبح امروز در جمع اصحاب رسانه همدان با علام این خبر اظهار کرد: ۱۰ برگزیده جایزه ملی خدمات کتابخانههای عمومی در مراسم اختتامیه همایش بین المللی «کتابخانههای عمومی و کسب و کارهای کوچک با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییسجمهور؛ فرشاد مهدی پور، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ محسن پرویز، فاطمه عزیزآبادی فراهانی و عصمت مؤمنی اعضای حقیقی هیئت امنا، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد و مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه ۱۰ نفر از سراسر کشور توانستند این جایزه را به خود اختصاص دهند افزود: مقام اول این جایزه ملی، به علیعلیکرمی، مسئول کتابخانه عمومی قدس روستای ویان رسید که در رونق کسب و کار و ارتقای سطح کارگاههای خیاطی روستا تأثیرگذار بوده و توانسته در ماندگاری اهالی در محل روستای خود موفق عمل کنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان تصریح کرد: مقام پنجم این جایزه نیز به محمد عبدلی، مسئول کتابخانه حکمت روستای حسینآباد عاشوری به دلیل نقش آفرینی در ایجاد شغل برای روستاییان در حوزه خیاطی و قالیبافی رسید که توانسته در توانمندسازی بانوان روستا نقش آفرینی کند.
وی ادامه داد: در کنار این همایش نمایشگاه محصولاتی که توسط اعضای کتابخانههای عمومی پس از آموزش در کتابخانه به تولید رسیده بود؛ برپا شد که استان همدان توانست یکی از بهترین غرفههای این نمایشگاه را برپا کرده و مورد توجه استقبال کنندگان قرار گیرد.
زارعی تأکید کرد: مسئولیتهای اجتماعی کتابخانههای عمومی آنها را از محلی که تنها به امانت و مطالعه کتاب محدود شود، خارج کرده و مسئولیتهای جدیدی برای کتابخانه تعریف کرده است.
وی با بیان اینکه رییس جمهوری ایران با ارسال پیامی از این اقدام نهاد کتابخانههای عمومی کشور قدردانی کرد افزود: آیت الله رئیسی پیشگامی نهاد کتابخانههای عمومی کشور در این زمینه را شایسته قدردانی دانست که میتواند نقش مهمی را در انتقال تجارب شغلی و حرفهای برای جامعه و دوستداران پدیدههای کارآفرینی ملی و بین المللی ایفا کند و زمینه ساز اشتغال جوانان و رونق اقتصادی در کشور باشد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان خاطرنشان کرد: در آستانه برگزاری «همایش بینالمللی کتابخانههای عمومی و کسبوکارهای کوچک» بسته ویژه کسبوکارهای کوچک و در برگیرنده کتابها و منابع اطلاعاتی لازم به کتابخانههای عمومی استان که در این حوزه فعالیت داشتند توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور از بیش از ۴۰ ناشر کشور خریداری شده است.
وی تأکید کرد: «همایش بینالمللی کتابخانههای عمومی و کسبوکارهای کوچک» با هدف شناسایی راهکارها، ایدهها، تجربهها، ضعفها، چالشها و چشماندازهای جایگاه کتابخانههای عمومی در رونقبخشی اقتصادی با حمایت از اقدامات کارآفرینانه و کسبوکارهای کوچک، از سوی نهاد کتابخانههای عمومی کشور در روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ به میزبانی شهر مشهد برگزار شد.
زارعی ادامه داد: این همایش داری سه بخش جانبی «جایزه ملی خدمات کتابخانهای»، «پیشنشستهای علمی» و «رویدادهای کسبوکار کتابخانهای» بود.
وی تأکید کرد: از استانهایی که کتابخانههای عمومی آنها، با تمهید موقعیتهای آموزشی، منشأ تولید کسبوکار بودند حمایت خواهد شد.
نظر شما