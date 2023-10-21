به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر شنبه در بازدید از اداره کل بازرسی اردبیل، اظهار کرد: ورود مجموعه بازرسی به برخی نارضایتی‌های مردم از دستگاه‌های اجرایی ضروری بوده و در جلب رضایت مردم از دستگاه‌ها مؤثر خواهد بود.

وی تصریح کرد: تعامل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در افزایش خدمت‌رسانی به مردم و پیشبرد بهتر کارها دارای اهمیت است.

فعال‌سازی تعدادی از واحدهای تولیدی استان اردبیل با همکاری دستگاه‌های نظارتی

استاندار اردبیل با اشاره به برخی اقدامات انجام یافته در استان اردبیل در دولت سیزدهم گفت: افزایش تزریق اعتبار به پروژه راه آهن اردبیل، اجرای پروژه بزرگراه شمال - جنوب و آغاز احداث ۳۰ هزار واحد مسکن به عنوان یک اقدام بی‌سابقه در تاریخ استان بخشی از تلاش‌های صورت گرفته است.

عاملی افزود: با همکاری شورای تأمین و دستگاه‌های نظارتی استان اردبیل، تعدادی از واحدهای تولیدی مثل سبلان پارچه به خط تولید بازگشتند و وضعیت آنها به ثبات رسید.

سالم‌سازی فضای ادارات سیاست دولت سیزدهم است

استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سالم‌سازی فضای ادارات سیاست دولت سیزدهم است و قطعاً مجموعه بازرسی می‌تواند با ورود به این موضوع، در برقراری عدالت و جلوگیری در تبعیض‌های ناروا نقش مهمی ایفا کند.

وی با تأکید بر فعالیت بیشتر در زمینه رضایتمندی مردم و سالم‌سازی و مبارزه با فساد و تبعیض اضافه کرد: ورود مجموعه بازرسی به برخی نارضایتی‌های مردم از دستگاه‌های اجرایی ضروری بوده و در جلب رضایت مردم از دستگاه‌ها مؤثر خواهد بود.

تلاش برای ایفای نقش بازرسی به عنوان بازوی مؤثر برای رفع موانع و پیشرفت استان اردبیل

بازرس کل استان اردبیل نیز در این نشست بیان کرد: با اعتماد بیشتر به مجموعه بازرسی می‌توان بعضی از مشکلات را پیش از وقوع آن مانع شد و این مجموعه آمادگی کامل برای زمینه‌سازی، همراهی و تسهیل امور در راستای پیشبرد اهداف دولت و پیشرفت استان اردبیل را دارد.

علی رمضان‌پور با تأکید بر تناسب مجازات با تخلف ادامه داد: تمام تلاش مجموعه بازرسی استان اردبیل انجام کارها در چارچوب قانون بوده و نگاه این مجموعه همراهی کامل برای تبدیل شدن به یک بازوی مؤثر برای رفع موانع و پیشرفت استان در کنار دستگاه‌های اجرایی است.

وی گفت: انتظار و درخواست از همه نیز این است که نگاه مذکور تقویت شود تا مسیر پرشتاب پیشرفت استان اردبیل بدون مشکل طی شود.