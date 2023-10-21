بازنشستگان در اولویت تأمین مسکن برای نیروهای مسلح گیلان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، اسدالله عباسی در جلسه شورای مسکن نیروهای مسلح گیلان اظهار کرد: اگر چه در استان با محدودیت زمین و بالا بودن قیمت آن مواجه هستیم اما این موضوع نمی‌تواند دلیلی بر کوتاهی در خصوص تأمین مسکن کسانی باشد که تأمین کننده امنیت سرزمینمان هستند.

وی با بیان اینکه باید بررسی لازم نسبت به در اختیار گذاشتن زمین‌هایی که مربوط به راه و شهرسازی استان است صورت بگیرد، اظهار داشت: نیروهای مسلح در همه بخش‌های آن برای ما عزیز هستند و وظیفه خود می‌دانیم در بحث برش استانی، بر اساس دینی که این قشر از جامعه به گردن ما دارند، همچنین بر اساس منویات مقام معظم رهبری و برنامه راهبردی دولت، در زمینه موضوع یادشده سرعت و تسهیل انجام شود.

وی ادامه داد: ۵۰۰ هزار سهمیه برای نیروهای مسلح کشور در نظر گرفته شده است که تلاش می‌شود در راستای سهم استان درست عمل کنیم و عقب نمانیم.

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه استان در برخی شهرستان‌ها به واقع با محدودیت زمین رو به رو است، تصریح کرد: تلاش می‌شود این محدودیت از جاهای دیگر پوشش داده و جبران شود؛ در بخش زیرساخت نباید سخت گیری کرد، آنچه الان مدنظر ما هست بخش تسهیل گری است و دستگاه‌های اجرایی باید یاری کنند تا راه در این راستا باز و هموار شود.

عباسی با بیان اینکه تاکید ما در تأمین مسکن استفاده از دانش روز است تا سرعت و ایمنی کار بالا رود، افزود: مردم را معطل نگذارید و دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها در چارچوب قانون به کارها سرعت بخشند.

استاندار گیلان در خصوص تعاونی مسکن گفت: این قضیه فرق می‌کند و موانع زیادی در این خصوص وجود دارد ما هم یک سری محدودیت‌های قانونی داریم؛ در این خصوص باید اولویت‌ها بررسی و در نظر گرفته شود؛ اگر اقدام تعاونی مسکن در راستای تحول در نهضت ملی مسکن است وارد می‌شویم و دستگاه‌های نظارتی را برای رفع موانع متقاعد می‌کنیم.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم در زمینه تأمین مسکن نگاه جهادی با تاکید بر سرعت در کار، کاهش در هزینه، انجام تعهد و صادق الوعده بودن صورت گیرد؛ مردم اگر ببینند بر اساس زمانبندی و قولی که داده شده کار پیش رود پای کارمی آیند تا کار سرعت بگیرد.

وی از همه متولیان امر خواست فاقد مسکن‌ها را درک کنند و بازنشستگان را در اولویت قرار دهند.