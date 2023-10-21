لزوم رعایت استانداردها/سیستان و بلوچستان باید مرکز تجاری کشور شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرمی روز شنبه در حاشیه نشست روز ملی استاندارد اظهار کرد: موضوع استاندارد اهمیت فراوانی دارد چرا که به طور مستقیم با زندگی مردم در ارتباط است.

وی با اشاره به اهمیت اثر گذاری استاندارد در بخش‌های مختلف گفت: هنگامی که استانداردهای لازم در ساخت‌ها در نظر گرفته نشود موجب به خطر افتادن زندگی افراد می‌شود.

کرمی خاطرنشان کرد: در بازار، خریداران به دنبال خرید جنس با کیفیت و رعایت استانداردها هستند بنابراین یکی از وظایف اداره استاندارد حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

وی با بیان اینکه دانشگاه و صنعت باید هم افزایی گسترده‌ای داشته باشند تا کارها به سرعت کارها پیش برود تصریح کرد: باید هر روز یک گام به جلو برداریم چرا که در کار علمی توقف وجود ندارد بنابراین نباید دچار روزمرگی شویم.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه صادرات هنگامی موفق است که اجناس با کیفیت عرضه شود گفت: