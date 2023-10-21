تحقق ۱۰۹درصدی بازنگری سند استاندارد ملی در استان همدان

سیدعلی ملیحی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی و متولی قانونی در کشور، مسئولیت تعیین، تدوین و نشر استانداردها را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه بررسی استانداردهایی که پنج سال از تدوین آنها گذشته است، از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است و بازنگری آنها به طور مداوم انجام میگیرد، افزود: طرح بازنگری استاندارد ملی در استان همدان طبق برنامه عملیاتی پیش رفته است.
معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان همدان خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰۰ طرح مدنظر بود که درحال حاضر ۲۱۸ استاندارد ملی در استان بازنگری و در این زمینه شاهد تحقق ۱۰۹ درصدی هستیم.
ملیحی، هدف از تدوین و بازنگری استانداردهای ملی را به روزرسانی و ارتقا کیفیت استانداردهای ملی مطابق با نیازهای جامعه دانست و افزود: برای سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰۰ طرح مدنظر بود که درحال حاضر ۲۱۸ طرح استاندارد ملی در استان بازنگری و در این زمینه شاهد تحقق ۱۰۹ درصدی هستیم.
این مسئول در ادامه صحبتهای خود با تصریح بر اینکه توجه به استانداردسازی کالاها و محصولهای تولیدی، علاوه بر نقشی که در رونقبخشی به بازار محصول دارد، به ارتقای کیفیت کالا و در نتیجه تأمین حقوق مصرفکننده منجر میشود، اظهار کرد: در این مسیر، بحث آموزش یکی از حوزههای حائز اهمیت است.
ملیحی در این زمینه بر لزوم برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران کنترل کیفیت اشاره کرد و گفت: بعد از ۱۱ سال وقفه امسال این آزمون توسط سازمان ملی استاندارد و اداره استاندارد استانی و همچنین با همکاری جهاد دانشگاهی در سطح کشور برگزار شد که در کل کشور ۳ هزار و ۷۶۵ نفر ثبتنام کردند و از این تعداد ۳۶ نفر از استان همدان ۲۴ نفر آقا و ۱۲ نفر خانم به رقابت پرداختند.
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