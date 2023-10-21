۱۴۰ هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح کشور در حال ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان سردار مجید ابن الرضا در شورای مسکن نیروهای مسلح از تشکیل قرارگاه‌های استانی ساخت مسکن در سراسر کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از ۱۶۰ پروژه فعال در کشور مراحل احداث ۱۴۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان نیروهای مسلح را در دست اجرا دارند.

سردار ابن الرضا پیشرفت فیزیکی این واحدها را ۱۵ تا ۸۰ درصد اعلام کرد و گفت: بیش از ۱۸ هزار واحد مسکونی نیز در مجموع به سازمان نیروهای مسلح تحویل داده شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به برنامه دولت در رابطه با ساخت مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن در کشور، نیروهای مسلح در مجموع نزدیک ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارند که طی قراردادی با راه و شهرسازی برای ساخت و تحویل آن برای نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) برنامه‌ریزی شده است.

رئیس ستاد تأمین اجتماعی و رئیس قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور با اشاره به فعالیت ۵۰ تعاونی مسکن ناجا در سطح کشور، اظهار داشت: هزار و ۵۰۰ هکتار از املاک و اراضی نیروهای مسلح با دستور فرمانده کل قوا برای ساخت این منازل مسکونی اختصاص یافت و با مساعدتی که دولت در تأمین اراضی داشت در مجموع هزار و ۷۰۰ هکتار برای ساخت مسکن نیروهای مسلح در نظر گرفته شد که امیدواریم امسال مشکل کمبود زمین با کمک دولت، وزارت راه و شهرسازی و استانداران برطرف شود.

سردار ابن الرضا تصریح کرد: با استفاده ۳۰ درصدی از امکانات نیروهای مسلح، ۱۰ درصد تخفیف زمین با موافقت بازگشت پول و دوره تنفس پنج ساله توانستیم قدم‌هایی را در راستای تسهیل‌گری و ارزان سازی مسکن برداریم.

وی در ادامه مجموع نیازمندی مسکن سازمان‌های نیروهای مسلح استان گیلان را هشت هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار واحد اعلام کرد و افزود: از این تعداد برای احداث نزدیک سه هزار واحد برنامه ریزی شده و بخش کوچکی از این واحدها نیز در هفته دفاع مقدس امسال تحویل متقاضیان شده است.

رئیس ستاد تأمین اجتماعی و رئیس قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور نیازمندی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این استان را ۲ هزار ۷۵۸ واحد دانست که هزار واحد آن تعیین تکلیف شده و هزار و ۷۰۰ واحد نیز باید احداث شود و افزود: ۲ هزار و ۳۰ نفر از این متقاضیان در شهر رشت، ۵۱۶ نفر در بندرانزلی و ۲۱۲ نفر در سایر شهرهای استان منتظر دریافت واحد مسکونی هستند.

وی ادامه داد: امیدواریم با تأکیدات استاندار محترم و تعامل معاون عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی و کارگروه نیروهای مسلح بزودی مشکل کمبود زمین در استان رفع شود.

وی تاکید کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده امید است با سرعت بخشیدن به کار و انجام اقدامات جهادی مراحل ساخت و ساز این واحدهای مسکونی در کمتر از ۲ سال به پایان برسد و دغدغه تأمین مسکن همکاران ما در نیروهای مسلح برطرف شود.

در پایان این جلسه حکم رئیس قرارگاه استانی ساخت مسکن نیروهای مسلح گیلان به سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس استان اهدا شد.