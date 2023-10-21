خسارتی در پی زمین لرزه ۴.۳ ریشتری گزارش نشده است

محمدباقر محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به زمین لرزه ۴.۳ ریشتری مابین شهرستان سرپل ذهاب و قصرشیرین، اظهار کرد: ۴ تیم ارزیاب به منطقه وقوع زلزله اعزام شدند.

وی افزود: ضمن اعزام تیم‌های ارزیاب، به شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، گیلانغرب و اسلام آباد غرب اعلام آماده باش شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: ارزیابی‌های اولیه نشان دهنده این است که خسارت جانی نداشتیم.

وی ادامه داد: با توجه با سابقه وقوع زمین لرزه سنگین در شهرستان سرپل ذهاب در سال ۹۶ لازم است مردم آمادگی لازم را داشته باشند، که خدایی ناکرده این زلزله پیش لرزه نباشد.

محمدی همچنین از آمادگی بالای جمعیت هلال احمر برای امدادرسانی در زمان وقوع حوادث به مردم خبر داد.