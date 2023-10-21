  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۶

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر زنجان:

غارنورد گرفتار در گودال پس از ۷ ساعت امدادرسانی نجات یافت

غارنورد گرفتار در گودال پس از ۷ ساعت امدادرسانی نجات یافت

زنجان-سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر زنجان گفت: پس از تلاش‌های هفت ساعته تیم کوهستان هلال احمر زنجان فرد گرفتار در داخل غاری در روستای حاجی کندی نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بخشوده گفت: ساعت یک و دقیقه ۳۸ بامداد امروز گزارش گرفتار شدن فردی در غار روستای حاجی کندی زنجان به ندای امداد برای امدادرسانی و نجات این فرد گزارش شد.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان با بیان اینکه بعد از دریافت گزارش، تیم چهار نفره کوهستان همراه با تجهیزات تخصصی مورد نیاز و خودروی سبک کمک دار برای نجات این فرد اعزام شدند، افزود: این فرد در داخل غار در گودالی با ارتفاع حدود ۲۰ متری گیر کرده بود که توانایی بالا آمدن از این ارتفاع وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه تیم کوهستان با انجام کارگاه کوهنوردی این فرد را رهاسازی کرد، تصریح کرد: عملیات امدارسانی در این حادثه ساعت ۸و ۳۸ دقیقه پایان یافت.

بخشوده ادامه داد: عوامل حاضر در صحنه امدادرسانی به این فرد نیروی انتظامی و اورژانس بود.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ ندای امداد بدون محدودیت زمانی تماس بگیرند.

کد مطلب 5917921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها