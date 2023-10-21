غارنورد گرفتار در گودال پس از ۷ ساعت امدادرسانی نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بخشوده گفت: ساعت یک و دقیقه ۳۸ بامداد امروز گزارش گرفتار شدن فردی در غار روستای حاجی کندی زنجان به ندای امداد برای امدادرسانی و نجات این فرد گزارش شد.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان با بیان اینکه بعد از دریافت گزارش، تیم چهار نفره کوهستان همراه با تجهیزات تخصصی مورد نیاز و خودروی سبک کمک دار برای نجات این فرد اعزام شدند، افزود: این فرد در داخل غار در گودالی با ارتفاع حدود ۲۰ متری گیر کرده بود که توانایی بالا آمدن از این ارتفاع وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه تیم کوهستان با انجام کارگاه کوهنوردی این فرد را رهاسازی کرد، تصریح کرد: عملیات امدارسانی در این حادثه ساعت ۸و ۳۸ دقیقه پایان یافت.

بخشوده ادامه داد: عوامل حاضر در صحنه امدادرسانی به این فرد نیروی انتظامی و اورژانس بود.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ ندای امداد بدون محدودیت زمانی تماس بگیرند.