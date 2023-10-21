میزبانی خراسان شمالی از مسابقات قرآن افتخاری ماندگار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حسین نژاد عصر شنبه در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی با اشاره به میزبانی خراسان شمالی از مسابقات بین المللی قرآن کریم اظهار کرد: این رویداد از جمله مهمترین رویدادهای قرآنی کشور است که با هماهنگی و برنامه ریزی های لازم به بهترین نحو در خراسان شمالی میزبانی خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌های اجرایی در استان برای میزبانی از این رویداد فرهنگی قرآنی تصریح کرد: از همه نهادها، سازمان‌ها، صنایع و… خراسان شمالی نیز می‌خواهیم تا به صورت جدی پای کار باشند تا این مسابقات کشوری به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

حسین نژاد با بیان اینکه برگزاری مسابقات سراسری قرآنی مایه برکت استان خواهد بود، گفت: برگزاری این گونه رویدادهای معنوی در خراسان شمالی افتخاری ماندگار برای استان خواهد بود و خیر و برکات معنوی بی‌شماری را برای استان به دنبال خواهد داشت.

وی در انتها گفت: برگزاری این مسابقات با توجه به جنبه‌های معنوی، مورد توجه است و به طور جدی وجود هرگونه کمبودی را با هماهنگی‌های لازم برطرف می‌کنیم.