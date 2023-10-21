ارسال پرونده سرقت و زورگیری خشن در پارک سرخه‌ حصار به دادگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای گذشته خبری درباره زورگیری خشن، سرقت و آزار و اذیت یک زوج جوان در پارک سرخه حصار در رسانه‌ها منتشر شد که با اقدامات قضائی و پلیسی سریع و همه‌جانبه، سارقان دستگیر شدند.

بر اساس پیگیری‌ها، متهمان در دادسرای تهران به اتهام سرقت مسلحانه به صورت گروهی در شب و ضرب و شتم با چاقو، تفهیم اتهام شده و سپس با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده‌اند.

همچنین اموال سرقتی از جمله موتورسیکلت شکات از متهمان کشف و به شاکی پرونده مسترد شده است.

درباره ادعای تجاوز از سوی شکات نیز، پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال و دادگاه منتظر نظر نهایی پزشکی قانونی است.