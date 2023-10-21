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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۴

ارسال پرونده سرقت و زورگیری خشن در پارک سرخه‌ حصار به دادگاه

ارسال پرونده سرقت و زورگیری خشن در پارک سرخه‌ حصار به دادگاه

پرونده زورگیری خشن، سرقت و آزار و اذیت یک زوج جوان در پارک سرخه حصار پس از پیگیری‌های انجام شده، به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای گذشته خبری درباره زورگیری خشن، سرقت و آزار و اذیت یک زوج جوان در پارک سرخه حصار در رسانه‌ها منتشر شد که با اقدامات قضائی و پلیسی سریع و همه‌جانبه، سارقان دستگیر شدند.

بر اساس پیگیری‌ها، متهمان در دادسرای تهران به اتهام سرقت مسلحانه به صورت گروهی در شب و ضرب و شتم با چاقو، تفهیم اتهام شده و سپس با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده‌اند.

همچنین اموال سرقتی از جمله موتورسیکلت شکات از متهمان کشف و به شاکی پرونده مسترد شده است.

درباره ادعای تجاوز از سوی شکات نیز، پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال و دادگاه منتظر نظر نهایی پزشکی قانونی است.

کد مطلب 5917929
علی قدمی

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