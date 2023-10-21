به گزارش خبرنگار مهر، پوریا جلالی بعد از ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که با حضور مدیرکل امور استان‌های وزارتخانه، معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه و جمعی از مسئولین استان در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برای پیشبرد اهداف و محورهای فرهنگی و هنری خود نیاز به تلاش دارد و من در این عرصه خود را موظف به تلاش مضاعف می‌دانم.

وی همچنین خود را خدمتگزار مردم در عرصه فرهنگ و هنر دانست و افزود: استان کرمانشاه بر اساس ظرفیت‌هایی که دارد در صورت تأمین زیر ساخت‌های لازم آن را به کانون رخدادهای فاخر فرهنگی و هنری مبدل خواهیم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه توجه به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: تأمین رفاهیات مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه امری است که نیازمند توجه بیشتر بوده و خود را در این موظف می‌دانم.

جلالی در پایان خاطر نشان کرد: همکاری و همیاری دستگاه‌های اجرایی همسو و ذی ربط امری است که برای عملکرد بهتر در خدمت گزاری به مردم و اهل فرهنگ و هنر نیازمند هستم.