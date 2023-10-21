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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰

جزییات برنامه هفتم توسعه؛

صدا و سیما مکلف به تعیین حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی شد

صدا و سیما مکلف به تعیین حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی شد

طبق مصوبه مجلس، سازمان صدا و سیما مکلف شد تا با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی را تعیین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۷۸ لایحه مذکور موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آئین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذینفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۱- وزارت ورزش و جوانان با همکاری فدراسیون‌هایی که لیگ حرف‌های دارند مکلفند به منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه گذاری پایدار در باشگاه‌ها، آئین نامه مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف شش ماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیون‌های مربوطه برسانند.

کد مطلب 5917940
زهرا علیدادی

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