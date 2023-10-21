صدا و سیما مکلف به تعیین حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۷۸ لایحه مذکور موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آئین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذینفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۱- وزارت ورزش و جوانان با همکاری فدراسیون‌هایی که لیگ حرف‌های دارند مکلفند به منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه گذاری پایدار در باشگاه‌ها، آئین نامه مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف شش ماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیون‌های مربوطه برسانند.