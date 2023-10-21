یک میلیارد تومان لوازم ضروری منزل بین نیازمندان شاهرود توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اصغری از توزیع ۱۴۳ قلم کالای ضروری منزل بین مددجویان کمیته امداد شهرستان خبر داد و بیان کرد: این اقلام شامل یخچال، گاز، لباس شویی و فرش و… بوده است.

وی با بیان اینکه این اقلام با اعتبار یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان بین نیازمندان توزیع شده است، گفت: این میزان کمک‌ها در قالب لوازم ضروری منزل تنها از ابتدای سال جاری رقم خورده است.

رئیس کمیته امداد شاهرود با بیان اینکه در قالب کمک خرید لوازم منزل نیز ۱۶۰ میلیون تومان به خانواده‌ها پرداخت شده است، تصریح کرد: کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم می‌تواند به کمیته امداد یاری رساند تا تعداد افراد بیشتری را از این کمک‌ها برخوردار کند.