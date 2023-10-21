آیین ویژه یادمان کودکان غزه در سمنان و شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادمان بزرگ خانواده‌های شهدا و کودکان غزه، مدافعان سلامت شهید فلسطینی و آوارگی مردم مظلوم غزه بعد از ظهر شنبه در شهرستان‌های شاهرود و سمنان برگزار شد.

در این مراسم معنوی کادر درمان، خانواده بزرگ بهداشت و درمان و مدافعان سلامت حضور داشتند و یاد و خاطر شهدای فلسطین پیروز و عزتمند را گرامی داشتند.

یکی از این دو مراسم در مقابل بیمارستان بهار شاهرود برگزار شد و کادر درمان و پرستاران بیمارستان بهار با روشن کردن شمع یاد قربانیان حمله به بیمارستان المعمدانی را گرامی داشتند.

کادر درمان همچنین پلاکاردهایی با تصاویر جنایت‌های اسراییل و همچنین نوشتارهایی با محتوای ضد استکباری و محکومیت جنایت‌های اسرائیل در دست داشتند. حاضران در این یادمان همچنین مرگ بر اسرائیل سر دادند و با کودکان غزه همراهی و همدلی کردند.

در مراسم دیگری تجمع کادر درمان و خانواده‌های آنها جلوی بیمارستان امیر المومنان (ع) سمنان صحنه‌های زیبایی خلق کرد. حاضران به یاد کودکان غزه شمع روشن کردند و مرگ بر اسراییل سر دادند.

این سومین مراسم ویژه کادر بهداشت و درمان از زمان حمله ناجوانمردانه اسراییل به بیمارستانی در غزه است.