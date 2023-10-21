  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۳

در چارچوب هفته هشتم؛  

شهرداری آستارا صدرنشین لیگ دسته یک را متوقف کرد

آستارا- تیم فوتبال شهرداری آستارا در دیداری حساس از هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال، تیم سایپا تهران صدرنشین لیگ را متوقف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه شهرداری آستارا در هفته هشتم لیگ آزادگان میزبان سایپا تهران صدر نشین لیگ بود و در نهایت توانست این تیم قدرتمند را متوقف کند.

در این بازی که در ورزشگاه وحدت آستارا و با حضور تماشاگران پرشور آستارایی برگزار شد تیم شهرداری آستارا توانست در نیمه اول و در دقیقه ۱۵ بازی توسط امین حقده کاپیتان این تیم به گل اول دست یابد.

در ادامه کار در لحظات پایانی نیمه اول و در دقیقه ۴۵ بازی این تیم سایپا بود که توانست توسط محمد رضا شیرزادی به گل تساوی دست یابد تا بازی با همین نتیجه در نیمه اول به پایان برسد.

تلاش هر دو تیم در نیمه دوم بازی بی ثمر بود و بازی با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید تا صدرنشین لیگ در آستارا متوقف شود.

با این تساوی شهرداری آستارا با ۸ بازی در رده سیزدهم لیگ هجده تیمی دسته اول قرار گرفت و سایپا تهران با همین تعداد بازی ۱۷ امتیازی شد و با توجه به برد امروز خیبر خرم آباد، این تیم صدر جدول را از دست داده و در رده دوم قرار گرفت.

کد خبر 5917985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها