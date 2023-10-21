شهرداری آستارا صدرنشین لیگ دسته یک را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه شهرداری آستارا در هفته هشتم لیگ آزادگان میزبان سایپا تهران صدر نشین لیگ بود و در نهایت توانست این تیم قدرتمند را متوقف کند.

در این بازی که در ورزشگاه وحدت آستارا و با حضور تماشاگران پرشور آستارایی برگزار شد تیم شهرداری آستارا توانست در نیمه اول و در دقیقه ۱۵ بازی توسط امین حقده کاپیتان این تیم به گل اول دست یابد.

در ادامه کار در لحظات پایانی نیمه اول و در دقیقه ۴۵ بازی این تیم سایپا بود که توانست توسط محمد رضا شیرزادی به گل تساوی دست یابد تا بازی با همین نتیجه در نیمه اول به پایان برسد.

تلاش هر دو تیم در نیمه دوم بازی بی ثمر بود و بازی با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید تا صدرنشین لیگ در آستارا متوقف شود.

با این تساوی شهرداری آستارا با ۸ بازی در رده سیزدهم لیگ هجده تیمی دسته اول قرار گرفت و سایپا تهران با همین تعداد بازی ۱۷ امتیازی شد و با توجه به برد امروز خیبر خرم آباد، این تیم صدر جدول را از دست داده و در رده دوم قرار گرفت.