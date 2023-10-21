به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میرکاظمی عصر شنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات ورزشی تفریحی ایثارگران در بخش آقایان که در سالن شهید باهنر مجموعه فرهنگی و تفریحی ایثار برگزار شد، با اشاره به اینکه تاکید ایثارگران بر تحرک و نشاط در زندگی جای خرسندی دارد، گفت: بی شک این گردهمایی یک مسابقه به معنای معمول آن در عرصه‌های ورزشی نیست، بلکه زمینه‌ای برای دوستی و آغازی برای یک حرکت نشاط آفرین است.

وی خطاب به جانبازان حاضر در مراسم مطرح کرد: شما زمانی در مسابقه بزرگ رشادت و ایثارگری، دوشادوش یکدیگر حضور یافتند و برای دریافت مدال‌های ارزشمند به نبرد با دشمن پرداختید. ورزش زمینه‌های بسیار مهمی دارد و حضور شما در عرصه‌ها و میادین ورزشی نیازمند حمایت خانواده، اطرافیان و وابستگان شماست. تاکید می‌کنم خانواده‌های شما شاهد ورودتان به عرصه مسابقات باشند زیرا آنها نقش بسیار مهم و منحصر به فردی در نگهداشت شما در عرصه ورزش و تحرک دارند.

مدیرکل امور ورزش و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: این موضوع شاید در اجتماعات دیگر صدق نکند اما در جامعه ایثارگری، یک ورزشکار قطعاً به همراهی خانواده به ویژه همسر و فرزندان خود نیاز دارد بنابراین آنها باید شاهد تحرک و برنده شدن جانبازان در مسابقات باشند. ما صحبتی از باختن نمی‌کنیم زیرا در این عرصه باخت معنایی ندارد؛ همین که شما عزیزان همت کرده و از راه دور و نزدیک در این مکان گرد هم آمده‌اید، یعنی همه برنده هستید.

میرکاظمی با بیان اینکه تمام تلاش ما بر آن است که عرصه‌های ورزشی را با حضور خانواده‌های جامعه ایثارگری رونق ببخشیم و بانشاط‌تر و پویاتر کنیم، از پیش بینی ویژه برنامه گردشگری برای خانواده‌های ایثارگران و جانبازان خبر داد و بیان کرد: امکانات بنیاد شهید در عرصه ورزش محدود است اما امکانات ملی آنقدر بسیار هستند که اگر همه ایثارگران که حدود چهار میلیون نفر هستند به همراه نوه‌هایشان از آنها استفاده کنند، باز هم فضای خالی خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، امکانات، سالن‌ها، تجهیزات، بودجه، ساختار و سازمان‌های ورزشی بسیاری را فراهم کرده است که می‌توانیم از آنها به بهترین نحو استفاده کنیم که این امر مستلزم پای کار آمدن همه مجموعه‌ها برای استفاده ایثارگران از امکانات و تجهیزات ملی است. وظیفه بنده به عنوان مسئول ورزش بنیاد شهید، بهره برداری از امکانات و تجهیزات اندک بنیاد شهید نیست، بلکه وظیفه دارم تمام ظرفیت‌های ملی را برای استفاده ایثارگران آزاد کنم.

مدیرکل امور ورزش و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه این فرایند آغاز شده و ادامه خواهد داشت، بیان کرد: ورزش و گردشگری در ساختار بنیاد شهید و امور ایثارگران در معاونت فرهنگی تعریف شده که این امر نشان می‌دهد نگاه برنامه ریزان کشور به ورزش نگاهی صرفاً خدماتی نیست. هدف از ورزش، ساختن روحیه و ترویج فرهنگ جوانمردی، رشادت و پهلوانی است؛ چیزی که شما در طول سالیان گذشته آموخته‌اید و امروز استاد این فرهنگ هستید.

میرکاظمی با بیان اینکه امروز به دلیل هجوم فرهنگ‌های بیگانه، آسیب‌های اجتماعی نسل جوان ما را تهدید می‌کنند، اظهار کرد: عرصه‌ها و میادین مسابقات ورزشی که ایثارگران در آن گام بر می‌دارند، باید مظهر آموزش و ترویج فرهنگ قهرمانی، پهلوانی، رشادت، شجاعت و مردانگی باشد. جامعه ایثارگری باید پیام رسان فرهنگ ایثار، رشادت و پهلونی باشد که این همان چیزی است که دستاورد ما و شما از این جمع باشکوه و بانشاط خواهد بود.