به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی نهایی و متصل به اعزام تیم ملی راگبی بانوان ایران از فردا ۳۰ مهرماه در مجموعه ورزشی کوثر کرمانشاه آغاز می‌شود.

۱۲ بازیکن و ۴ کادر فنی شامل مدیر فنی و مربیان و سرپرست تیم در این اردو حاضر هستند.

اردو از ۳۰ مهر لغایت ۹ آبان در مجموعه کوثر کرمانشاه برگزار می‌شود و سپس این تیم برای اعزام به رقابت‌های آسیایی عازم قطر می‌شود.

از کرمانشاه سه بازیکن، اسماً فخری، اسماً باباجانی، زهره عینی (بازیکن مربی) در این تیم حاضر هستند.

مسابقات آسیایی راگبی از ۱۲ آبان در دوحه قطر برگزار می‌شود.