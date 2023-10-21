دستگیری ۴ اراذل و اوباش سابقه دار در «محمد آباد» قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله طهماسیان عصر شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری اراذل و اوباش سابقه دار در قرچک خبر داد و اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد عربده کشی و تخریب اموال و ایجاد مزاحمت در محله محمد آباد مهدیه ۲۵ مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی سریعاً به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: به محض حضور مأموران کلانتری ۱۱ در محل مورد نظر عاملان و مخلان نظم و امنیت متواری شدند که با استفاده از سلاح سرد باعث ایجاد ناامنی و رعب و وحشت و تخریب اموال در میان عموم مردم کرده بودند شدند.

فرمانده انتظامی قرچک گفت: در همین راستا مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی با استفاده از شیوه و شگردهای پلیسی موفق به شناسایی اراذل و اوباش و عاملان مخلان نظم و امنیت شدند که طی هماهنگی قضائی با انجام یک عملیات ضربتی و پلیسی ۴ نفر اراذل و اوباش در منزل و مخفیگاهشان دستگیر و به کلانتری ۱۱ مرکزی منتقل شدند.

طهماسیان عنوان کرد: متهمان دستگیر شده پس از انجام تحقیقات تکمیلی به جرم خود اعتراف که پس از تشکیل پرونده ۴ نفر از اراذل و اوباش دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، گفت: پلیس اجازه خودنمایی به هنجارشکنان نخواهد داد و با برخورد قانونی و مقتدرانه در جهت حفظ نظم و امنیت اقدام خواهند کرد.