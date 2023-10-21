به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر امروز شنبه در سومین جلسه شورای‌عالی حج در دولت مردمی با تاکید بر ضرورت تلاش همه بخش‌های دست‌اندرکار حج و زیارت برای تسهیل زیارت زائران ایرانی، مردمی‌سازی عملیات زیارت را مهم‌ترین مأموریت دستگاه‌های مسئول خواند و گفت: فراهم شدن زمینه زیارت همراه با معرفت از جمله اهدافی است که جهت و سمت و سوی فعالیت دستگاه‌های مرتبط را تعیین می‌کند.

رییس جمهور در این جلسه هدایت، نظارت و حمایت را وظیفه اصلی دستگاه‌های متولی حج و زیارت عنوان کرد و بر ضرورت فعال کردن ظرفیت‌های مردمی در عملیات زیارت تاکید کرد.

رئیسی با بیان اینکه سفر آسان، ارزان و دلنشین سه رکن مهم برنامه‌های زیارتی است، از دستگاه‌های متولی خواست، با برداشتن موانع از پیش روی مردم، برای کم‌هزینه کردن زیارت برنامه‌ریزی کنند.

رییس جمهور با اشاره به جلوه‌های سیاسی و اجتماعی زیارت در کنار اثرات معنوی آن، دیپلماسی زیارت را یکی از راه‌های تعمیق ارتباط با سایر کشورهای اسلامی خواند و افزود: نمایش وحدت مسلمین و خلق تصاویری از شکوه و عظمت اسلام، آورده بزرگی است که با هیچ رویداد دیگری قابل مقایسه نیست.

در ابتدای این جلسه نماینده ولی فقیه و رئیس بعثه مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتی در حوزه حج و زیارت بیان کردند.