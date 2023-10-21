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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۰

رییس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کهگیلویه و بویراحمد:

برخی دستگاه ها یک ریال بودجه فرهنگی هم ندارند

برخی دستگاه ها یک ریال بودجه فرهنگی هم ندارند

یاسوج- رییس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کهگیلویه و بویراحمد گفت: برخی دستگاه ها بنا به گفته مدیران آنها یک ریال بودجه فرهنگی هم ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرحیم عبودی در نشست قرآن و عترت وزارت نیرو در یاسوج افزود: اینکه گفته می‌شود یک درصد و یا پنج درصد بودجه سازمان‌ها مربوط به فرهنگ است محقق نشده، چرا که برخی از مدیران ادارات می‌گویند یک ریال بودجه فرهنگی نداریم.

وی ابراز داشت: مسئله فرهنگ مهمترین مسئله بوده و در تریبون هم میگویند زیربنای همه مسائل است و اگر هم به آن خوب بپردازیم مابقی مسائل درست می‌شود.

عبودی با بیان اینکه لازم است مسائل فرهنگی برنامه ریزی مدونی داشته باشد، گفت: بودجه‌های فرهنگی یک بودجه معین و مشخص شود.

عبودی تصریح کرد: اگر بودجه فرهنگی مشخص نشود، نمی‌توان درست آینده نگری کرد و تنها می‌توان به صورت مقطعی جلو رفت.

کد مطلب 5918016

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