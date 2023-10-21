لزوم انجام آزمایش‌ غربالگری و گروه بندی خون در داخل استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در دیدار با جمالی مدیرعامل سازمان انتقال خون مهم‌ترین دغدغه در حوزه انتقال خون را انجام آزمایش‌های غربالگری و گروه بندی خون در داخل استان عنوان کرد.

وی همچنین بیان کرد: با ایجاد پایگاه‌های سیار انتقال خون در مناطق مختلف استان به توسعه امر خیر اهدای خون کمک شود.

مصطفی جمالی مدیرعامل سازمان انتقال خون نیز با بیان اینکه تاکنون آزمایشگاه غربالگری در ایلام به صورت دستی و با تاخیر بسیار انجام می‌شد و آزمایش‌های گروه بندی خون در کرمانشاه انجام شده است، اظهار داشت: با رایزنی‌ها و اقدامات انجام شده حداکثر تا بهمن ماه امسال انتقال خون ایلام به دستگاه‌های اتوماسیون تست‌های غربالگری مجهز می‌شود که این امر موجب افزایش سرعت و دقت در روند اهدای خون خواهد شد.