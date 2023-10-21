۱۵۴۰ میلیارد تومان مطالبات گندمکاران گلستانی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر منوچهری اظهار کرد: امسال ۵۵۵ هزار تن گندم از کشاورزان گلستانی خریداری شد که بابت این میزان از محصول مبلغ ۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان پول گندم کاران در گذشته پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران باقی مانده بود، افزود: از این مبلغ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان طی روزهای ۲۸ و ۲۹ به کشاورزان گلستانی پرداخت شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: بر این اساس مجموع پرداختی مطالبات گندم کاران استان به ۷,۹۵۱ میلیارد تومان رسید.

وی افزود: با روند پرداخت‌های فعلی تمامی مطالبات گندم کاران گلستانی ظرف چند روز آینده تسویه می‌شود.

منوچهری خاطرنشان کرد: بعد از پرداخت طلب گندم کاران مطالبات کلزا کاران پرداخت خواهد شد که البته تا کنون زمانی برای آن مشخص نشده است.