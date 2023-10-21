باخت ۳ بر ۲ تراکتور مقابل شمس آذر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های تراکتور و شمس آذر قزوین بازی عقب افتاده از هفته ششم لیگ برتر فوتبال عصر شنبه از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام ره تبریز با حضور نزدیک به ۱۵ هزار نفر تماشاگر برگزار شد.

در نیمه نخست این دیدار شاگردان خمز علی رغم خلق چندین موقعیت در دقایق ۱۷ توسط امیرمسعود سرآبادانی و دقیقه ۳۳ توسط محمدرضا رضایی ۲ گل دریافت کرد و در ادامه نتوانست گل‌های خورده را جبران کند و نیمه اول با نتیجه ۲ بر صفر به سود تیم مهمان خاتمه یافت.

با شروع نیمه دوم تیم تراکتور با اینکه ۲ تعویض به ترتیب گوستاوو دیمارو و هدی هاشم نژاد را به ترکیب خود اضافه کرد گل سوم را توسط امیر نسایی دقیقه ۴۷ دریافت کرد تا این بازی را با نتیجه ۳ بر صفر پیگیری کند.

سرخ پوشان تبریز دقیقه ۶۹ بدلیل خطا بر روی هاشم نژاد صاحب پنالتی شد که مهدی عبدی گل اول تراکتور را به ثمر رساند.

دقیقه ۷۹ بازی دروازه شمس آذر برای ۲ بار به لرزه افتاد و در نهایت توپ راهی اوت شد.

تیم تراکتور با ترکیب حسین پورحمیدی، مهدی شیری (سعید کریم آذر)، محمد آقاجانپور، صفا هادی (سید مهدی حسینی)، آلوارو خمینز (مهدی هاشم زاده)، امیرحسین حسین زاده، ریکاردو آلوز، مهدی عبدی، محمد نادری (گوستاوو)، عارف آقاسی و سیامک نعمتی (محمد قنبری) وارد میدان شد.

همچنین تیم شمس آذر قزوین با ترکیب علیرضا جعفرپور، سعید کریمی، امیر نسایی، امیرمسعود سرآبادانی، محمدرضا رضایی (فراز امامعلی)، رحمان جعفری (عیسی مرادی)، حسین گودرزی، صادق بو صبیح (مجتبی فخریان)، علی اصغر اعرابی، هومن ربیع زاده و علی آزادمنش مقابل تراکتور صف آرایی کرد.

تیم داوری این بازی را روح اله شریفی، عباس پورحمیدی، حامد تازه پور، فرزاد منصوری و ابوطالب طاهریان به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

در طول بازی محمد آقاجانپور از تیم تراکتور و محمدرضا رضایی و عیسی مرادی از تیم شمس آذر کارت زرد دریافت کردند، همچنین پزشک تیم شمس آذر از داور کارت قرمز گرفت.

تیم تراکتور با شکست ۳ بر ۲ مقابر شمس آذر با ۱۲ امتیاز همچنان در رده سوم جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جای گرفته است.