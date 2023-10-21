  1. سیاست
  2. مجلس
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۶

تعیین مشوق مالیاتی برای حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در ورزش

تعیین مشوق مالیاتی برای حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در ورزش

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مشوق مالیاتی برای حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز (شنبه ۲۹ مهر ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با الحاق یک جز به بند الف ماده ۷۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر دولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل ۱۰۰ درصد هزینه‌کرد اشخاص مذکور به منظور کمک به تحقق برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی در راستای توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی مطابق آئین نامه‌ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف ۳ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می‌گردد و به صورت پلکانی، متناسب با سطح مالیات متعلقه اشخاص، یک درصد از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور با گردش خزانه در همان سال قابل کسر می‌باشد.

کد مطلب 5918040
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها