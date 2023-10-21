  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۰

به مناسبت هفته تربیت بدنی؛

دیواره سنگ‌نوردی طبیعی در کامیاران افتتاح شد

دیواره سنگ‌نوردی طبیعی در کامیاران افتتاح شد

کامیاران- رییس اداره ورزش و جوانان کامیاران گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی دیواره سنگ‌نوردی طبیعی در منطقه گردشگری کوبکار کامیاران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیوان رحیم‌پور عصر شنبه در آئین افتتاح دیواره سنگ‌نوردی طبیعی که با حضور جمعی از کوهنوردان و فرماندار کامیاران در منطقه گردشگری کوبکار افتتاح شد، اظهار کرد: این دیوار طبیعی سنگ‌نوردی دارای سه مسیر صعودی است که یک مسیر با ارتفاع ۱۰ متر تا ۱۵ متر را شامل می‌شود.

وی افزود: ۱۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات داخلی هیأت کوهنوردی و سنگ‌نوردی شهرستان کامیاران برای اجرای این دیوار هزینه شده است.

رییس اداره ورزش و جوانان کامیاران با اشاره به اینکه این سومین دیواره سطح شهرستان است، عنوان کرد: سختی مسیر ۱۰ و ۵ تا ۱۲ و ۵ از ساده به مشکل تعیین شده است.

این دیواره سنگ‌نوردی به مناسبت هفته تربیت بدنی، با صعود مسیرهای تعیین شده و انجام حرکات نمایشی توسط جمعی از نوجوانان و جوانان سنگ‌نورد کامیارانی رسماً افتتاح شد.

کد مطلب 5918044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها