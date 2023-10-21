به گزارش خبرنگار مهر، سیوان رحیمپور عصر شنبه در آئین افتتاح دیواره سنگنوردی طبیعی که با حضور جمعی از کوهنوردان و فرماندار کامیاران در منطقه گردشگری کوبکار افتتاح شد، اظهار کرد: این دیوار طبیعی سنگنوردی دارای سه مسیر صعودی است که یک مسیر با ارتفاع ۱۰ متر تا ۱۵ متر را شامل میشود.
وی افزود: ۱۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات داخلی هیأت کوهنوردی و سنگنوردی شهرستان کامیاران برای اجرای این دیوار هزینه شده است.
رییس اداره ورزش و جوانان کامیاران با اشاره به اینکه این سومین دیواره سطح شهرستان است، عنوان کرد: سختی مسیر ۱۰ و ۵ تا ۱۲ و ۵ از ساده به مشکل تعیین شده است.
این دیواره سنگنوردی به مناسبت هفته تربیت بدنی، با صعود مسیرهای تعیین شده و انجام حرکات نمایشی توسط جمعی از نوجوانان و جوانان سنگنورد کامیارانی رسماً افتتاح شد.
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