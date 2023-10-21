به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن عباسی آرند در نشست خبری ۱۷ سالگی ایرانسل که با حضور جمع زیادی از خبرنگاران رسانه‌ها در حال برگزاری است، ایرانسل را پرچمدار 5G اعلام و اظهار کرد: ۶۵۰ سایت نسل پنجم را در شهرهای مختلف فعال کرده‌ایم.

وی افزود: امروز هم یک سایت دیگر 5G را افتتاح خواهیم کرد و در مجموع ۶.۲ میلیون مشترک ایرانسل از گوشی نسل ۵ و ۵۵۰ هزار مشترک هم از سرویس 5G استفاده می‌کنند.

‌عباسی ضمن تشریح عملکرد و دستاوردهای ایرانسل در یک سال اخیر، گفت: مجموع سرمایه‌گذاری سهامداران ایرانسل از ابتدای فعالیت تاکنون ۱۰ میلیارد دلار بوده که به توسعه زیرساخت‌های شرکت اختصاص یافته است.

مدیرعامل ایرانسل افزود: در حال حاضر ۶۴.۵ میلیون مشترک فعال داریم که ۴۵ میلیون مشترک دیتا و اینترنت ایرانسل هستند.

به گفته وی طی یک سال اخیر سهم مشترکان ایرانسل دائمی ۲۵ درصد رشد کرده و به ۷.۸ میلیون مشترک رسیده است.