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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۸

مدیرعامل ایرانسل خبر داد

ورود ایرانسل به سرویس‌های ثابت و فیبر نوری، یک نقطه عطف

ورود ایرانسل به سرویس‌های ثابت و فیبر نوری، یک نقطه عطف

مدیرعامل ایرانسل از ورود این اپراتور تلفن همراه به سرویس‌های ثابت و فیبر نوری در کشور خبر داد و آن را نقطه عطفی در صنعت UNSP و همچنین فعالیت‌های خدماتی ایرانسل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن عباسی آرند در نشست خبری ۱۷ سالگی ایرانسل که با حضور جمع زیادی از خبرنگاران رسانه‌ها در حال برگزاری است، ایرانسل را پرچمدار 5G اعلام و اظهار کرد: ۶۵۰ سایت نسل پنجم را در شهرهای مختلف فعال کرده‌ایم.

وی افزود: امروز هم یک سایت دیگر 5G را افتتاح خواهیم کرد و در مجموع ۶.۲ میلیون مشترک ایرانسل از گوشی نسل ۵ و ۵۵۰ هزار مشترک هم از سرویس 5G استفاده می‌کنند.

‌عباسی ضمن تشریح عملکرد و دستاوردهای ایرانسل در یک سال اخیر، گفت: مجموع سرمایه‌گذاری سهامداران ایرانسل از ابتدای فعالیت تاکنون ۱۰ میلیارد دلار بوده که به توسعه زیرساخت‌های شرکت اختصاص یافته است.

مدیرعامل ایرانسل افزود: در حال حاضر ۶۴.۵ میلیون مشترک فعال داریم که ۴۵ میلیون مشترک دیتا و اینترنت ایرانسل هستند.

به گفته وی طی یک سال اخیر سهم مشترکان ایرانسل دائمی ۲۵ درصد رشد کرده و به ۷.۸ میلیون مشترک رسیده است.

کد مطلب 5918046

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