آغاز فعالیت نمایندگان گلستان در لیگ برتر والیبال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر فردا یکشنبه در هفته نخست سی و هفتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران تیم والیبال پاس گرگان در خانه به مصاف تیم نیان الکترونیک خراسان می‌رود.

این بازی از ساعت ۱۶ در سالن راه آهن گرگان و بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.

دیگر نماینده گلستان شهرداری گنبدکاووس هم مهمان ایفاسرام اردکان خواهد بود که این بازی از ساعت ۱۶ در اردکان یزد برگزار می‌شود.

سال گذشته تیم پاس گرگان در لیگ برتر والیبال عنوان سوم را کسب کرد و شهرداری گنبدکاووس با کسب نتایج ضعیف به لیگ دسته یک سقوط کرده بود اما امسال با خرید سهمیه به لیگ برتر بازگشت.