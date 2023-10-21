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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۱

از فردا؛

آغاز فعالیت نمایندگان گلستان در لیگ برتر والیبال کشور

آغاز فعالیت نمایندگان گلستان در لیگ برتر والیبال کشور

گرگان- نمایندگان گلستان در لیگ برتر والیبال کشور از فردا رقابت‌های خود را در فصل جدید لیگ آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر فردا یکشنبه در هفته نخست سی و هفتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران تیم والیبال پاس گرگان در خانه به مصاف تیم نیان الکترونیک خراسان می‌رود.

این بازی از ساعت ۱۶ در سالن راه آهن گرگان و بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.

دیگر نماینده گلستان شهرداری گنبدکاووس هم مهمان ایفاسرام اردکان خواهد بود که این بازی از ساعت ۱۶ در اردکان یزد برگزار می‌شود.

سال گذشته تیم پاس گرگان در لیگ برتر والیبال عنوان سوم را کسب کرد و شهرداری گنبدکاووس با کسب نتایج ضعیف به لیگ دسته یک سقوط کرده بود اما امسال با خرید سهمیه به لیگ برتر بازگشت.

کد مطلب 5918059

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