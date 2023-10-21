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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۱۹

مدیرکل هواشناسی لرستان خبر داد؛

پیش‌بینی بارش باران برای آسمان لرستان

پیش‌بینی بارش باران برای آسمان لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از بارش باران در این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امشب تا روز دوشنبه برای همه نقاط به‌ویژه شمال استان پوشش ابر و افزایش سرعت باد پدیده‌های غالب جو است.

وی گفت: از روز سه‌شنبه تا پایان وقت روز چهارشنبه سامانه بارشی جو استان را تحت‌تأثیر قرار داده که علاوه بر ابرناکی، کاهش دما، وزش باد شدید در همه نقاط با شدت و ضعف سبب رگبار باران و رعدوبرق می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، بیان داشت: این شرایط می‌تواند مخاطراتی همچون لغزندگی سطح جاده‌ها، اختلال در تردد، آب‌گرفتگی معابر، ایجاد رواناب، سیلابی شدن مسیل‌ها، سقوط اشیا، احتمال آسیب به تأسیسات کم استحکام و شکسته‌شدن درختان را به همراه داشته باشد.

کد مطلب 5918062

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    نظرات

    • مریم IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      7 0
      پاسخ
      ممنون از اطلاع رسانی بسیار عالی
    • IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      1 0
      پاسخ
      باران کجادبود
    • ناشناس IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      2 0
      پاسخ
      هواشناسی لرستان همیشه برعکس نیمه خراب است همش دروغه
    • IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      به امید بارش رحمت الهی
    • IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سپاس

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