بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امشب تا روز دوشنبه برای همه نقاط به‌ویژه شمال استان پوشش ابر و افزایش سرعت باد پدیده‌های غالب جو است.

وی گفت: از روز سه‌شنبه تا پایان وقت روز چهارشنبه سامانه بارشی جو استان را تحت‌تأثیر قرار داده که علاوه بر ابرناکی، کاهش دما، وزش باد شدید در همه نقاط با شدت و ضعف سبب رگبار باران و رعدوبرق می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، بیان داشت: این شرایط می‌تواند مخاطراتی همچون لغزندگی سطح جاده‌ها، اختلال در تردد، آب‌گرفتگی معابر، ایجاد رواناب، سیلابی شدن مسیل‌ها، سقوط اشیا، احتمال آسیب به تأسیسات کم استحکام و شکسته‌شدن درختان را به همراه داشته باشد.