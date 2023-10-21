ورکشاپ پوستر در حمایت از مردم مظلوم غزه در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول شریفی افزود: در یک ورکشاپ که با حضور ۱۴ نفر از هنرمندان و طراحان گرافیک حوزه هنری استان برگزار شد، آثاری متناسب با موضوع غزه و بمباران بیمارستان، خلق شد.

وی ابراز داشت: آثار تولید شده در این ورکشاپ در روزهای آینده در شبکه‌های مجازی منتشر خواهد شد.

شریفی یادآوری کرد: این دومین ورکشاپی است که با همین موضوع در جریان حمله به غزه و فلسطین توسط حوزه هنری برگزار شده است.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان ادامه داد: ورکشاپ یک روزه تولید پوستر نیز در هنرستان دخترانه وحدت یاسوج برگزار شد.

شریفی گفت: در این ورکشاپ یک روزه نیز ۲۵ نفر از دانش آموزان رشته‌های گرافیک و کامپیوتر شرکت داشتند.

وی گفت: قرار است اتودهای دانش آموزان در این ورکشاپ، زیر نظر واحد تجسمی تکمیل و در اولین فرصت به نمایش گذاشته شوند.

شریفی یادآوری کرد: از آثار شکل گرفته چند اثر به عنوان برگزیده مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.

گفتنی است در کنار ورکشاپ دانش آموزی، نمایشگاهی از مجموعه آثار بین المللی کاریکاتور «فلسطین تنها نیست» به نمایش گذاشته شد.