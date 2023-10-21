وقوع ۲ حادثه رانندگی در استان سمنان/ ۶ نفر مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته این جمعیت به دو حادثه مهم رانندگی در محورهای مواصلاتی استان امداد رسانی لازم را کرده است، ابراز کرد: خوشبختانه این حوادث فوتی در بر نداشته است.

وی ضمن بیان اینکه تصادفات هفته گذشته از نوع برخورد دو خودرو با یکدیگر بوده است، افزود: در مجموع این حوادث شش مصدوم بر جای گذاشته که توسط هلال احمر و اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان این حوادث در غرب استان به وقوع پیوسته است، ابراز داشت: در تصادف ون با سمند کیلومتر دو محور سرخه به سمنان سه نفر مصدوم شدند.

باغبان در ادامه تصریح کرد: حادثه دوم میان برلیانس با کامیون کیلومتر ۷۹ محور دامغان به سمنان به وقوع پیوست که این حادثه نیز سه مصدوم به همراه داشته است.

وی افزود: خستگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلو عمده‌ترین حوادث رانندگی استان سمنان را رقم می‌زنند که برای پیشگیری از این اتفاقات بعضاً تلخ و غیرقابل جبران همه رانندگان را به رعایت موارد فوق دعوت می‌کنیم.