به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قزوین اظهار داشت: اسناد متعددی در حوزههای فرهنگی تدوین شده است و حتی به شکل قانون هم درآمدهاند ولی اجرای آن و نتیجه گرفتن این اسناد هم از اهمیت بالایی برخوردار است.
اعلایی گفت: در گذشته در بعضی موارد شاهد این بودهایم که با سیاست گذاری غلط و پرداخت غیر متعارف به موضوعات و با فاصله گرفتن از رفتارهای اقناعی نتایجی اخذ شده که مطلوب نبوده است، در حالی که در امور فرهنگی ما نیاز به همراهی همگانی داریم.
استاندار قزوین اضافه کرد: باورهای دینی تاکید بر این دارد که تعادل منشأ تحول مثبت در موضوعات فرهنگی است و رفتار افراطی و تفریطی در حوزه فرهنگی عاقلانه نیست.
نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: دستگاههایی که دستورالعمل تدوین میکنند باید توجه داشته باشند که این دستورالعملها متکی بر بستر پذیرای اجتماع باشد و مردم باید نسبت به آن اقناع شوند و اولویت هم باید اولویت مورد نظر جامعه باشد.
وی افزود: علاوه بر اقناع مردم، تدوین دستورالعملهای فرهنگی باید مبتنی بر مزیتهای استانها باشد چراکه همه مسائل و مشکلات به یکباره حل نمیشوند و باید با توجه به مزیتهای بومی و محلی به موضوعات فرهنگی پرداخت.
اعلایی با بیان اینکه اتکا به توان خود مردم در موضوعات فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: جریانهای مردمی شامل تمامی مردم میشوند و باید از ظرفیت تمامی مردم استفاده شود و با نگاه باز نسبت به این موضوعات پرداخت.
نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: با توجه به اتفاقات اخیر حوزه ورزش و اقدامات دیگر در استان خوشبختانه فضای استان به سمت نشاط اجتماعی که فرهنگ ساز است، پیش میرود و این فضا باید تقویت شود.
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