۶١میلیون لیتر سوخت قاچاق در ۶ماهه نخست سال در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در مدت این ۶ ماه بالغ بر ٢۶ طرح مبارزه با قاچاق سوخت در سطح استان اجرا و در همین رابطه نیز دو هزار و ۱۱۱ پرونده تخلف در حوزه قاچاق سوخت در سطح استان تشکیل شده است، در این طرح‌ها تعداد قابل توجهی از خودروهای سوخت بر توقیف و شماری از قاچاقچیان نیز دستگیر شده‌اند.

استاندار هرمزگان گفت: علاوه بر مبارزه میدانی با قاچاق سوخت، در حوزه نرم افزاری نیز کارهای خوبی در سطح استان صورت گرفته که سبب شده حجم قاچاق سوخت و سوخت توزیعی کاهش یابد.

وی تصریح کرد: خودروهای سوخت بر با پلاک مخدوش از جمله عوامل اصلی در تصادفات و سوانح رانندگی هستند و برنامه جدی برای برخورد با این خودروها داریم و مصوب شد پس از اعمال قانون، خودروها به مدت ۶ ماه تا یکسال در توقیف بمانند و سهمیه سوخت این خودروها نیز به مدت یکسال قطع شود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره به اینکه مسئول سازی جایگاه‌های سوخت در حوزه توزیع سوخت یکی از برنامه‌های محوری در مبحث مبارزه با پدیده قاچاق است، گفت: جایگاه‌های سوخت متخلف یکی از عوامل اصلی قاچاق سوخت هستند بنابراین برای نظارت بیشتر بر فعالیت آنها بایستی تمام جایگاه‌ها مجهز به دوربین پلاک خوان شوند.

وی از تدوین طرحی برای مقابله با بارنامه های جعلی در سطح استان خبر داد و گفت: بارنامه برخط اصلی‌ترین برنامه ضد قاچاق است بر مبنای این برنامه، سوخت به جایگاه‌های طول مسیر و بر اساس پیمایش واقعی تخصیص داده خواهد شد.