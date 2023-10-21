۱۳نفر تاکنون برای انتخابات مجلس نام نویسی نهایی کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خجسته در خصوص ثبت نام نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از ۲۷ مهرماه ثبت نام نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و تاکنون در سطح استان و در سه حوزه انتخابیه ۱۳ نفر ثبت نام کرده اند.

وی افزود: در روز اول ۷ داوطلب ثبت نام نهایی را انجام دادند و در روز دوم نیز ۶ نفر اقدام به ثبت نام کردند، تاکنون ۵ نفر برای حوزه انتخابیه مرکز، ۳ نفر حوزه شرق و ۵ نفر نیز حوزه غرب ثبت نام خود را انجام دادهاند که ۱۲ نفر مرد و یک نفر زن بوده است.

دبیر ستاد انتخابات استان هرمزگان گفت: ۱۶ تا ۲۲ مرداد ماه سال جاری پیش ثبت نام دوازدهمین دوره انتخابات مجلس انجام شد که در این مرحله ۴۰۵ نفر در هرمزگان ثبت نام کردند.

وی با اشاره به اینکه پس از استعلام از مراجع شش گانه در این زمینه، به اعتراضات نیز رسیدگی شد افزود: بر اساس اطلاعیه شماره ۸ ستاد انتخابات کشور، در اجرای ماده ۵۳ قانون انتخابات، ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی انتخابات سراسری دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز پنجشنبه ۲۷ مهر آغاز و تا چهارشنبه سوم آبان ماه به مدت ۷ روز ادامه دارد.

مدیرکل سیاسی هرمزگان خاطر نشان کرد: زمان ثبت نام از ساعت هشت صبح تا ۱۸ تعیین شده و داوطلبان می توانند به منظور اعلام داوطلبی خود از طریق رایانه و با دریافت رمز یکبار مصرف از شماره تلفن همراهی که با آن پیش ثبت نام خود را انجام داده اند، به درگاه keshvar.moi.ir مراجعه کرده و نسبت به تکمیل کاربرگ ثبت نام و بارگذاری مدارک و اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند.

خجسته با اشاره به ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در زمینه شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام گفت: اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، داشتن سلامت جسمی و روانی به گونهای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد، گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضایی در یک یا همه آنها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی و داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی از ویژگی های مشخص شده برای ثبت نام نهایی متقاضیان است.

وی افزود: حداقل سن داوطلبان ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام است و با زدن دکمه ثبت نهایی اطلاعات مورد نظر به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال خواهد شد و قابل ویرایش مجدد نخواهد بود.

خجسته با بیان اینکه در استان سه حوزه انتخابیه داریم گفت: در این مرحله از ثبتک نام امکان تغییر حوزه انتخابیه وجود دارد و داوطلبان می توانند حوزه خود را تغییر دهند.

وی تصریح کرد: سال ۱۳۹۸ قانونی برای شفافیت تأمین هزینه های انتخابات مصوب شد که در آن زمان اجرایی نشد اما در این انتخابات باید منابع تأمین هزینه ها و چگونگی هزینه این منابع مشخص شود.

به گفته وی؛ بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها باید برای ایجاد حساب غیرتجاری در این خصوص برای داوطلبان انتخابات اقدام کنند تا در زمان برگزاری انتخابات و بعد از آن از اطلاعات موجود برای رسیدگی استفاده شود.

دبیر ستاد انتخابات استان با اشاره به اینکه طبق اعلام ستاد انتخابات کشور مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد، اظهار داشت: از متقاضیان داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی درخواست می شود در موعد مقرر به سامانه مذکور مراجعه و ثبت نام خود را قطعی کنند.

خجسته با بیان اینکه در این دوره از انتخابات، از همه ظرفیت های صدا و سیما هم استفاده خواهد شد، تأکید کرد: برای اجرای راهبردهای چهار گانه مقام معظم رهبری، برنامه هایی در سطح کشور و استان ها تدوین شده تا با اجرای آنها شور و نشاط و امیدواری در جامعه افزایش یابد.