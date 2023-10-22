۲ نفر بر اثر برخورد صاعقه در راسک جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان راسک، سلیم کدخدا، افزود:؛ طی روز گذشته، شاهد بارندگی همراه با رعد و برق شدید در این شهرستان بودیم به طوری که، دو نفر بر اثر برخورد صاعقه جان باختند.

وی تصریح کرد: هویت این افراد «عبدالغفور دردور» شهروند اهل روستای چراگان بخش مرکزی و یک نفر پسربچه ۱۳ ساله در روستای سولدان بنام «اسلم براهویی» فرزند عبدالسلام از توابع بخش پیشین است.

کدخدا بیان کرد: بارندگی‌های چند روز اخیر سبب جاری شدن سیلاب و سیراب شدن اراضی کشاورزی و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی شده و رودخانه ۳۱۳ کیلومتری سرباز نیز چند بار طغیان کرده است.

فرماندار راسک گفت: بارندگی خسارتی نداشته است و تمامی اعضای شورای اداری و کارشناسان برای برآورد خسارت احتمالی آماده هستند.