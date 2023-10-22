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۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

کارشناس هواشناسی اصفهان خبر داد؛

باد پدیده غالب اصفهان/ دما در بوئین میاندشت به زیر صفر رسید

باد پدیده غالب اصفهان/ دما در بوئین میاندشت به زیر صفر رسید

اصفهان- کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان طی امروز است.

مینا معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، اظهار داشت: دمای هوای استان طی روزهای اخیر کاهش محسوس داشته است و طی روز گذشته و صبح امروز بویین میاندشت در غرب استان دمای زیر صفر درجه را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه بوئین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است، افزود: کاشان، چوپان و بادرود با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر ظهر امروز گرم‌ترین نقاط استان خواهند بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۹ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معتمدی افزود: خروجی مدل‌های هواشناسی نشان دهنده جوی به نسبت پایدار تا روز سه شنبه بر روی استان است و طی این مدت وزش باد پدیده غالب بیشتر مناطق اصفهان خواهد بود.

به گفته وی، از سه شنبه بعدازظهر به تدریج افزایش ابر در استان پیش بینی می‌شود و با ورود سامانه ناپایدار تا پایان هفته رشد ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و احتمال رگبار و رعد و برق وجود خواهد داشت.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اوج فعالیت سامانه ناپایدار بارش‌زا در مناطق جنوبی و غربی استان و در روز چهارشنبه سوم آبان ماه خواهد بود.

کد مطلب 5918199

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