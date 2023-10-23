به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی از نظر ارائه خدمات گسترده‌ترین، متنوع‌ترین و تاثیرگذارترین خدمات را ارائه می‌دهد.

امام جمعه بندر دیر افزود: این سازمان بیش از ۴۵ میلیون نفر یعنی ۵۳ درصد جمعیت کشور زیر پوشش خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در تأمین اجتماعی دیر ارائه خدمات همراه با حفظ کرامت انسانی افراد است، بیان کرد: در اسلام نیز به ارائه خدمت بدون منت تاکید شده است.

حسینی با بیان اینکه دشمن برای ناامید کردن مردم با استفاده از تمام امکانات خود از کوچک‌ترین نقاط ضعف ما سو استفاده و علیه نظام اسلامی سیاه نمایی می‌کند، تاکید کرد: ما هم باید در راستای جهاد تبیین با بیان و انعکاس فعالیت‌ها و خدمات نظام اسلامی به مردم جلوی سپاه نمایی دشمن را بگیریم.

وی افزود: با توجه به جنگ ترکیبی دشمن باید خدمات نظام اسلامی را با هنرمندی و به صورت محسوس و ملموس به مردم بگوییم تا نقشه دشمن خنثی شود.

حسینی یادآور شد: تکریم ارباب رجوع با بخشنامه صورت نمی‌گیرد بلکه این مهم باید به صورت اعتقاد و باور در وجود افراد نهادینه شود.